Fashion AR donne vie au stylisme de mode comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Habillez et coiffez votre modèle, faites-la poser dans le monde réel, prenez des photos et partagez vos préférées pour gagner des prix.



Tout le monde va parler de Fashion AR, alors prenez la pose et défilez avec votre style. En amenant la mode dans des endroits où elle n'a jamais été auparavant, Fashion AR est prêt à prendre d'assaut les jeux sur smartphone dans le monde entier.



- Une collection variée de modèles de personnages charismatiques.

- Des centaines de tenues et d'accessoires dynamiques en 3D pour d'innombrables combinaisons vestimentaires.

- Une technologie de réalité augmentée pour des séances de photos de mode dans le monde réel.

- Des défis de mode quotidiens, des concours hebdomadaires et des événements de mode internationaux.

- Chattez, partagez et comparez vos photos de mode avec vos amis.

Je vous parlais du dernier jeu de Yuji Naka le créateur de Sonic the Hedgehog ici (là, SHOT2048...) , mais voici Fashion AR le dernier né des co-fondateurs de Rare, Tim et Chris Stamper aujourd'hui avec leur studio FortuneFish.... Et c'est un jeu mobile, et pas ce que vous croyezEn gros le concept c'est de personnaliser un avatar (visiblement exclusivement féminin...) et de faire des photos en réalité augmentée façon Pokémon GO...Depuis leur création en 2013, c'est leur premier jeu. Alors FortuneFish bossait sur un jeu de plateforme intitulé "Kroko Bongo: Tap to the Beat!" (une démo avait été publié en 2017), mais le projet semble visiblement abandonné au profit de ça