Le but est de tirer le même nombre pour faire 2048, mais visez plus. Touchez pour déplacer le chiffre à gauche ou à droite, et relâchez votre doigt pour tirer le chiffre. Si vous tirez sur le même chiffre, ils seront combinés et les chiffres seront additionnés. Le jeu est terminé lorsque les chiffres s'arrêtent dans la zone rouge de fin de partie au premier plan.

Après le déboire de Balan Wonderworld avec Square-Enix, Yuji Naka le créateur de Sonic the Hedgehog avait annoncé faire carrière solo, enfin toujours avec sa compagnie Prope visiblement car c'est sous cette bannière qu'il sort son dernier jeu, gratuitement et pas des moindre : SHOT2048.Bon, vous l'aurez compris c'est un jeu mobile et qui plus est pas très séduisant tant par le gameplay que visuellement, après c'est un peu dans la grande ligne de ce que produit le studio Prope sur mobile...