Depuis la fin de sa courte aventure chez Google via l'ancien studio first-party Stadia Games and Entertainment à Playa Vista (Los Angeles), Shannon Studstill n'a pas souhaité reprendre directement sa carrière dans le jeu vidéo comme Jade Raymond bien qu'elle ne ferme la porte à aucun projet.Alors qu'Ubisoft est dans un nouveau "drama" à base de NFT, Shannon Studstill estime que cette technologie va révolutionner de nombreuses industries. Adorée chez les fans de PlayStation, certains ont du mal avec cette prise de parole.

Asseyez-vous un instant, avant que l'année ne se termine, et pensez à quel point il sera passionnant de posséder tous vos PROPRES actifs numériques. Épées, boucliers, chevaux, corbeaux... La liste est longue. Le monde est en train de changer.

posted the 12/19/2021 at 04:38 PM by altendorf