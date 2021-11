Télécharger le fichier RAW pour saisir toute la beauté de ce moment : https://otakugame.fr/multimedia/Xbox Series X - Microsoft Flight Simulator Everest.mp4

Survoler l'Everest depuis ma petite île de la Martinique, le tout en 4K avec une manette Xbox...C'est juste sublime... J'adore ce jeu ! Microsoft nous offre littéralement la version GOTY du jeu dans le Xbox Game Pass, alors même que personne ne l'avait demandée ! A vous les nouveaux DLC et défis (moyennant 18 Go de mise à jour) ^^ !------Je dois dire que depuis un an, je me régale sur mes consoles nouvelle génération !Entre le sublime Ratchet & Clank Rift Apart, et ses graphismes dignes des meilleurs pixars, Demon's Souls, et la qualité hallucinante de qualité de ses textures et de modélisation de ses architectures intérieurs, KENA et sa direction artistique à tomber, et le magnifique Astro's Playroom et sa myriade de détails allant jusqu'à modéliser l'herbe de son univers sous forme de petites nappes informatiques :La redécouverte de titres comme Ghost of Tsushima ou Death Stranding dans de meilleures conditions, avec la 4K et les sacro-saints 60 fps réclamés par les joueurs depuis 2013 :Le potentiel du Ray Tracing qui m'a fait halluciner dans Marvel's Spider-Man, c'est la première fois que je ne cherche pas dans des flaques d'eau en bougeant la caméra pour voir si c'est du RT ou du Cube Mapping à résolution élevée :Le retour de Forza Horizon 5 et son niveau de détail hallucinant en mode qualité (regardez-moi cette plage bon sang !), le tout dans un environnement immense :Et les effets météorologiques sont à couper le souffle. Jouer sous la tempête est juste jouissif !Les consoles Next-Gen que sont la PS5, Xbox Series X et même la Xbox Series S en ont vraiment dans le ventre !Et sachant que si l'on ne veut pas de compromis et avoir du 60 fps en 4K natif, il vous faudra une RTX 3080 (la carte seule qui est une excellente affaire quand vous la trouvez à 1200 €), les 500 € (voire 400 €) demandés par ces consoles pour obtenir ce niveau de qualité graphique est limite du vol ^^ !Quant aux 60 fps dans tous les jeux, les technophiles savent bien que les développeurs devront toujours choisir entre faire tourner le jeu 2 fois plus vite (60 fps) en sacrifiant des détails ou faire tourner le jeu deux fois plus lentement (30 fps) en ajoutant des détails (RT ou LOD plus élevé), même si on était sur une console avec 24 Tflops. Seuls les constructeurs de consoles de jeux pourraient imposer de faire tourner tous les jeux en 60 fps minimum aux éditeurs, mais vous seriez vraiment heureux de n'avoir que le mode Performance de Forza Horizon 5 (sans le savoir du coup, puisque l'option n'existerait pas) ou d'avoir une version "Pomme de Terre" de Flight Simulator juste pour satisfaire l'envie des 60 fps imposés à tous par une partie des joueurs ? Personnellement, je pense que le choix, c'est toujours mieux! Il m'arrive d'ailleurs régulièrement de jouer dans l'un ou l'autre des modes de jeu, sans toujours savoir quel mode je préfère d'ailleurs.Et vous, êtes-vous satisfait de vos consoles Next-Gen ?