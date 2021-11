Voici un article autour de la vente à perte des PS5





Alors que certains joueurs affirment que Sony se fait des couilles en or sur chaque PS5 vendues, la réalité de la situation pourrait être tout autre.En effet, dans son rapport financier, Sony indique que les baisses de bénéfices sont dues à leur stratégie de vente sur la PS5, vendue à perte, c'est-à-dire à un prix inférieur que celui de la fabrication de celle-ci. (nous sommes en février 2021 lors de ce rapport).Plusieurs sources indiquent un coût de fabrication de 470$. C'est la seule données (qui est spéculative) qui "pourrait" indiquer un bénéfice sur la vente de PS5, sauf que cela ne précise pas si la R&D est prise en compte, le transport ou les différentes taxes (pour rappel, en France, 20% de taxes, le prix de la PS5 étant aux alentours de 400€ HT pour une physique, et 320€ HT pour une Digital Edition) ( TomHardware.fr Par ailleurs, ZoneBourse précise que "Le géant de l'électronique grand public Sony Group Corpa enregistré jeudi une hausse inattendue de 1% de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre, bien que les coûts liés à l'augmentation des ventes de sa console PlayStation 5 (PS5) aient pesé sur les marges.". Ce qui semble indiquer, là encore, que les ventes de PS5, en augmentant, rogne la marge (et donc le bénéfice) du constructeur nippon.À partir de là, est-il vraiment raisonnable de penser qu'à 500 € TTC la PS5, Sony gagne de l'argent sur chaque PS5 vendue ? Tous les indicateurs semblent pourtant indiquer le contraire...Source :Sony :Des sites reconnus dans le milieu :