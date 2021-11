Bon, j'avoue, c'était surtout un prétexte pour diffuser de jolies images de mon île (je sens que la semaine prochaine, vous allez entendre parler de mon île pour totalement autre chose, grève illimité anti pass sanitaire et vaccin oblige...).Car, pendant ce temps-là, en Guadeloupe...Ah, et, rien à voir, mais Fnac offre 50 € pour tout achat d'une Xbox Series S pour le Black Friday : https://tidd.ly/30Gi7UT

Who likes this ?

posted the 11/20/2021 at 07:39 AM by suzukube