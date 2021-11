Après avoir montré la possibilité de pouvoir jouer avec le Ray Tracing on sur Forza Horizon 5, il se trouve que la chaîne Youtube de Digital Foundry est inaccessible !Complot des joueurs PS5 jaloux de voir les joueurs Xbox (y compris Xbox One X, One S et Series S) jouer à Forza Horizon 5 ? Retour aux sources des joueurs qui ont décidé d'arrêter de comparer des pixels pour saisir l'essence même du jeu ? Nous ne savons pas pour le moment, si ce n'est que DF est au courant du problème et tente de le résoudre.En attendant, vous pouvez télécharger leur dernière vidéo ici : https://www.digitalfoundry.net/2021-11-08-forza-horizon-5-pc-can-graphics-scale-beyond-xbox-series-x-optimised-settings-more