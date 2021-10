1500 Vbucks le perso, 800 la pioche, 300 l'emote Umbrella et 2100 Vbucks le pack avec les 2 persos.Alors évidemment, j'ai fait péter les vbucks (encore plus de jeux gratos pour vous sur l'Epic Game Store du coup). Et pour votre plus grand plaisir, je l'ai même fait passer par mon casier pour la faire danser sur l'intégralité des emotes de danse de Fortnite...HS BonuS 2 : si vous détestez Fortnite : Une figurine colossale de One Punch Man a fait son apparition chez GameCash Martinique... J'achète ou pas ?J'ai lancé une chaine de Youtube Shorts, aucune idée de ce que ça va donner, mais j'aime bien faire de genre de minis vidéosHS BonuS 2 : Et pour finir... De nouvelles vidéo sur l'iPad Mini en tant que machine de jeu, c'est vachement tentant O_o !HS BonuS 3 : Toujours personne pour poster la vidéo de Digital Foundry ?