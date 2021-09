Les jeux vidéos de PS5 coûteront 200 millions de dollars à produire.

Un prix qui a doublé pour la PS5 par rapport à la PS4 selon les observations de Layden, ancien PDG de Sony de 2014 à 2019.



Selon lui, les budgets pour les plus gros jeux sur PS4 tournaient autour de 100 millions de dollars, mais avec l’arrivée de nouvelles consoles chez Sony, ce chiffre pourrait doubler dans les prochains mois. Cette augmentation exponentielle des coûts de création des jeux vidéo a étouffé l’innovation, les gros éditeurs se contentant de produire des suites, sans jamais proposer de nouveaux jeux au public, de peur d’un échec commercial. Ce dernier serait alors un véritable drame financier, même pour le plus gros des studios de jeux vidéo.



l'article explique qu'en fait les portage et remake ne sont que des bouées de sauvetage pour éviter les risques.



Même si malgré cela reste bien flou comme article, doubler de prix ok mais après y'a une marge tellement immense entre un jeu à 125 millions et un à 200 millions.



Autre truc qui gêne dans cette article c'est qu'elle est la part maintenant du marketing.



