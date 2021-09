J'ai oublié de le mentionner, mais Yusuke Miyata était le lead designer de Scalebound, il est super talentueux, et j'ai tellement hâte de pouvoir jouer à Bayonetta 3 car c'est lui qui le réalise.

Le maniement des invocations ressemble BEAUCOUP a une mécanique que nous avions développé dans Scalebound pour contrôler le dragon Thuban. Maintenant que j'ai pu revoir la bande-annonce, je suis surexcité.

Gameblog

Les plus anciens d'entre vous se souviennent sans doute d'un certain Scalebound, l'exclusivité Xbox One qui avait su saucer les joueurs durant quelques années avant d'être annulée par Microsoft en 2017, non sans avoir entre temps fait sortir de ses gonds le pourtant placide (non) producteur Hideki Kamiya. S'il occupe désormais le poste de producteur exécutif sur le très attendu Bayonetta 3, l'équipe en charge du prochain beat'em all monstrueusement classieux pourrait bien avoir servi de refuges aux petites mains éplorées dudit Scalebound.Cette nuit, bon nombre de joueurs auront été surpris par le look de l'héroïne, qui emprunte assez largement à une certaine Cereza, d'anciens employés du studio auront profité de cette annonce attendue de longue date pour passer une tête, et analyser Bayonetta 3 avec leur regard d'insider. C'est - vous l'aurez deviné - le cas de Jean Pierre Kellams, ex-producteur sur le fameux Scalebound, qui n'aurait pas tout à fait disparu de la surface de la Terre. À l'en croire, quelques éléments subsisteraient en effet dans Bayonetta 3 :Cet effet de vases communicants (d'aucuns diraient "ruissellement") se ressentiraient - toujours selon Kellams - même dans le gameplay de Bayonetta 3 :