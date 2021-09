On a envie de dire tout ça pour ça (en s'imaginant que cela ne sera pas terminé) mais voilà le boss d'Epic Games ne comprends qu'Apple ne lui ouvre plus la porte.



La posture laisse songeur, on dit en générale qu'un chien ne doit jamais mordre la main qui lui tends le pain.

Avoir jouer les gros bras pour ensuite venir chialer sur la place publique. Je ne juge pas sur le fond de qui à raison mais à un moment faut avoir plus d'orgueil.



On dirait que Tim Sweeney vient de se réveiller et de comprendre que tout d'un coup Apple c'est des millions d'utilisateurs et surtout de clients.



Si pour lui c'était un combat juste alors je pense qu'il a utiliser la pire des stratégie en mettant sur la place publique un différent car ce n'est pas la position de monopole qui finit par être le problème mais c'est d'avoir mis en scène devant toute la planète qu'Apple c'est des sales gros profiteurs, il a fait passer Apple pour des voleurs. Sauf que le truc n'est pas une histoire de moralité en disant c'est pas juste mais simplement de regarder que toute ces années c'est un contrat que tu as signé et des clauses que tu as accepté.



Donc on va dire que moralement il a raison mais son grossier passage en force était tout sauf de l'intelligence, la forme était grossière.



Quelque part cela me rappel Nintendo avec sa domination des tiers, allant jusqu'à bloqué le nombre de titres annuels (l'idée que cela obligeait les tiers dès lors à produire des jeux de meilleure qualité pouvait toutefois s'entendre mais clairement cela empêchait les éditeurs de gagner aussi plus de d'argent).

Au final dès que Sega a connu du succès avec la megadrive cela a rebattu les cartes au niveaux des relations éditeurs tiers.



https://www.gamekult.com/actualite/tim-sweeney-denonce-apple-qui-refuse-de-remettre-fortnite-sur-l-app-store-3050843071.html