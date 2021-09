Le logiciel système de la PS5 a été mis à jour pour prendre en charge TOUS les disques PCIe Gen 4.0 x4 NVMe, donc avec l’aide de Fidler_2K, nous avons cherché et acheté le disque le plus lent du marché : le WD SN750 SE – et nous l’avons confronté au SSD interne de la console et au WD SN850 max approuvé par Mark Cerny. Un SSD bon marché, qui ne répond pas aux spécifications fournies par Sony peut-il être compétitifs contre les meilleurs du marché ? Les résultats sont surprenants.

Synopsis traduit depuis la description de Digital Foundry :