Une Switch de nouvelle génération serait en développement et l’upscaling Nvidia DLSS fait partie des nouveautés que la console pourrait apporter. Mais la vraie question est : est-ce qu'une puce mobile peut gérer le DLSS ? Quel en serait l'impact sur les performances ? Et les graphismes de jeux 720p mis à l’échelle en 4K peuvent-ils être transcendés sur un écran de salon ? Alex Battaglia enquête.

posted the 08/27/2021 at 09:42 PM by suzukube