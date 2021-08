J'avais reçu il y a quelques jour un communiqué de presse d'Intel pour ARC, ses nouvelles cartes graphiques (vous pouvez le lire ici : https://otakugame.fr/cartes-graphiques-intel-arc-la-fin-du-duopole-amd-radeon-nvidia-geforce/ ). J'ai zappé une partie qui pourrait vous intéresser ici, je m'en suis rappelé en discutant avec @LeonR4 : Le XeSS !Pour faire simple, c'est de l'upscaling avec de l'IA s'appuyant sur de l'hardware, à contrario du FSR d'AMD (pas d'IA, juste un algo) et similaire au DLSS d'Nvidia (qui lui repose sur du Neural network).Voilà! L'avenir n'est définitivement plus dans la course à la (couteuse) résolution native.