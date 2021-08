En gros pour résumer ils disent que depuis quasi 1 ans Sony n'a pas eu de gros event, et qu'on gravite toujours autant des GT7, Horizon 2, Ragnarok qui au final sortent également sur PS4. Sans aucune annonce de jeux exclu PS5 first partyComme ils disent, Sony ont sûrement leurs raisons (ils les mentionnent dans l'article) mais les fait sont là.A noter que le site est très PlayStation mais là dans le fond, difficile de leur donner tort.Et pour finir ils disent que les joueurs PS5 s'inquiétent de l'avenir de l'avenir de la console de cela.

Like

Who likes this ?

posted the 08/14/2021 at 05:26 PM by jenicris