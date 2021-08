Vu le bordel au japon en ce moment avec le Covid (grosse 4e vague, peu de vaccin, échec du tracer-isoler qui marchait l'année dernière...) => n'attendez pas Zelda l'année prochaine.

Ca sera plutot vrai pour tous les jeux Made in Japan.

Du coup MS a une carte à jouer avec ses studios en Europe et US.

Voilà, c'était mon point marché lol.

Sinon je pleure mon Zelda bien sur.