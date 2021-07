数週間前に撮影したものですが、ようやくYouTubeでライブ公開されました。30fps?40fpsをお試しください。ラチェット&クランク』は、PS5を120Hz出力に切り替えた際のフィデリティモードを強化しました。60Hzの画面では33.3ms(30fps)ごとに更新されていたのが、120Hzでは25ms(40fps)ごとに更新され、同じ一貫性でありながらよりスムーズになっています。実際、これは30fpsと60fpsの中間点のようなもので、フルファットフィデリティモードのグラフィックの利点はすべて維持されています。ジョンとリッチが語るように、ここでの意味合いはとても興味深いものです。---On a tourné ça il y a quelques semaines, mais c'est enfin en ligne sur YouTube. 30fps ? Essayez 40fps ! Ratchet and Clank a amélioré son mode de fidélité lorsque vous passez votre PS5 en sortie 120 Hz. Au lieu de se mettre à jour toutes les 33,3 ms (30fps) sur un écran 60 Hz, Ratchet se met à jour toutes les 25 ms (40fps) à 120 Hz, la même constance mais plus fluide. En fait, c'est comme un point d'équilibre entre 30fps et 60fps - et vous gardez tous les avantages graphiques du mode de fidélité totale. Les implications ici sont fascinantes, comme John et Rich en discutent.