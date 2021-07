HelloJ'ai écrit un petit article pour bien choisir son écran "gaming" pour sa console Next-Gen, car c'est loin d'être évident, et les cas de "mon écran ne fonctionne pas avec ma console" se multiplient...Vous savez, c'est une question de HDMI 1.4, 2.0 ou 2.1, associé au Display Port - Sur PC, souvent, les écrans ont un port HDMI 1.4 associé à un Display Port, sur les écran 1080p, ça va, mais dès qu'on passe au 1440p, ça devient problématiqueBref, vous conseillez quoi comme écran gaming pas trop cher pour :- Une Xbox Series S en 1080p (donc écran 120 hz minimum)- Une Xbox Series X / PS5 en 4K (toujours en 120 Hz)Eventuellement un écran 1440p également, mais ça me semble pas évident à trouver à pas trop cher ?

posted the 07/20/2021 at 02:32 AM by suzukube