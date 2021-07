Jeux Vidéo

Bon c'est bien beau de sortir des remasters de jeux qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça, mais maintenant il serait peut être temps de faire un remake (et pas remaster) du The Minish Cap de Flagship et Capcom, l'un des meilleurs épisode de la saga Zelda !Comme je suis une merde, je vous laisse lire ces 3 pages wikipédia pour en savoir plus sur le jeuDéjà à la base je préfère les Zelda "vue de dessus" que les épisodes 3D, et cet épisode est vraiment l'un des meilleurs, juste après le cultissime Zelda 3 A Link to the Past.La DA est sublime, le gameplay réussit avec ce système du chapeau pour rétrécir et découvrir d'autres endroits et passages, j'avais adoré ce truc à l'époque (il me semble que dans Soleil sur Megadrive, il y avait une partie du jeu ou l'on pouvait faire ça), et l'OST vraiment sympa comme pour tout les Zelda de toute façon ^^Par contre pour ce remake ça serait bien que Nintendo garde la DA "cartoon" et de pas tenter un truc hideux comme le remake de Link's Awakening... En plus je pense que beaucoup de monde est passé à coté de cet épisode, l'idée d'un remake de ce jeu ne paraît donc pas absurde, bien au contraire.Le jeu original est dispo sur GBA, console virtuelle 3DS et Wii U, avec des textes en français.