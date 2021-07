J'sais pas, je regardais la dernière vidéo de Louis-San et... Paf, j'découvre que あそぶ (ASOBU) signifie "JOUER" en japonais O_o !D'où ASOBU studio. Un studio français en plus, qui a créé Flight Simulator! Ah ah ah, j'comprends même pas comment je n'étais pas tombé sur ce mot jusque là....**** MAJ ****J'suis con, ça n'a rien à voir, c'est ASOBO Studio, du coup c'est normal que je n'avais jamais remarqué que le nom du studio signifiait "Jouer" en japonais. L'art de faire des articles inutiles...**** / MAJ ****Autre chose marrante : La difficulté pour un japonais de comprendre le mot SamouRaï, alors même que le "R" n'existe pas en japonais ^^ ! D'ailleurs, je ne sais même pas comment on écrit Samouraï en hiragana du coup... Uniquement en Kanji : 侍.Voilà, j'avais envie de vous partager ma trouvaille ^^ !MAJ2 : Bon, en bonus, une vidéo sur les plus petits pays au monde (un jour la MARTINIQUE sera un mini pays avec pour langue le créole