Vous connaissez les Microsoft Gift Card ? Il s’agit de cartes, que l’on peut acheter en magasin ou au format dématérialisé, permettant de créditer son compte Xbox. Et un ingénieur, employé de chez Microsoft, a réussi a exploiter une faille dans la boutique en ligne de Microsoft pour en tirer plus de 10 millions de dollars !Avec tout cet argent, Volodymyr Kvashuk a acheté, entre autre, une (très belle) maison et une Tesla à 160.000 $, avant de se retrouver face à l’équipe anti-fraude de Microsoft. L’ingénieur a bien entendu été licencié dès juin 2018, après constatation des faits, et a depuis été reconnu coupable. Il a écopé d’une peine de 9 ans de prison, risque d’être expulsé vers son pays d’origine (Ukraine) et devra également rembourser pas moins de 8,3 millions de dollars… Qui fait l’malin, fini dans l’ravin !