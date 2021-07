Et ben, ça fait plaisir de profiter de ce nouveau système de taxation de TOUS les colis entrant dans l'OutreMer, avec une surfacturation de 8 € si vous ne payez pas votre taxe en ligneDonc c'est top, today, ce sera 8 € de taxes sur 100% des colis qui arrivent sur l'île, quelle que soit sa valeur. Vu que le site pour payer ses taxes en ligneEt au passage, j'ai une excellente nouvelle, la France, comme la Grande-Bretagne, ne sont visiblement pas en Europe, j'ai du raté les dernières actualités.... Parce que visiblement, selon la Poste, la France n'est pas dans l'Union Européenne et que je reçois un colis provenant de l'extérieure de l'Union Européenne... Alors que c'est une commande passée à la Fnac de Paris. Oui, oui, Paris...Ou alors, peut-être est-ce la Martinique qui n'est pas la France ? Je ne sais plus à force...Alors je vais payer, car je n'ai pas le choix, mais ça m'exaspère de voir ce genre de loi être appliquée sans un minimum de recul ou de cohérence pour des minorités. Ça ressemble presque à de l'oppression, et il ne faudra pas s'étonner le jour où ça va à nouveau monter en tension aux Antilles. Car je sais déjà que la situation ne va pas évoluer, juste perdurer (même si le site finira bien par fonctionner (lol), et je suppose que le tarifs "réduit" de frais de dossier sera de quelques euros quand même, histoire de traire la vache jusqu'à la moelle).