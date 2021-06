Le moteur de recherche DuckDuckGo, défenseur de la vie privée de ses utilisateurs et utilisatrices , est actuellement le plus sûr du marché. Et sa politique anti-fichage des internautes séduit de plus en plus, au point d'être actuellement le numéro 2 sur mobile aux États-Unis, au Canada, en Australie, ainsi qu'aux Pays-Bas.Bing, malgré sa présense sur Series X et Series S, n'arrive pas à faire face au canard chercheurMettez vous à la page, utilisez Opera GX + DuckDuckGo pour voir la vie en rose ! Sinon qui avoue être accroc à Google ici ?