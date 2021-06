Bonjour c'est la suite de mon article avant hier ou je demander des conseil pour acheter une xbox one comme j'ai vu qui avais un offre 1 euros pour 3 mois de game pass ultimate.



Vous allez halluciner, meme moi j'y crois pas.



On m'avais conseillé une xbox one x mais comme j'avais trouvé une bonne affaire pour une xbox one normal a 60euros(j'avais marchander pour arriver a ce prix) ce samedi je demande on monsieur si il peut encore me baisser de 10euros et je vais en banlieue pour récupérer la xbox. Elle marche nickel, elle a fais un peu de bruit au démarrage une fois mais sinon ça va, j'ai jouer a sable et le jeux offert sur xbox.



Ce matin je vois une annonce encore plus folle. Une xbox one x sans cable et manette pour 70euros.

Je perd pas le temps je contact la personne, je tente le marchandage comme il avais pas de manette et de cable et il est d'accord pour 60euros et quand j'arrive il me dis avoir trouvé une manette xbox et il me laisse toujours la console a 60euros.

Le mec fais des demangement et on lui avais offert cette consoles. Il récupère plein d'objets grâce a son travail, comme des tres vieux bd,il m'a même dis avoir eu une fois une manette élite qui a revendu a un ami qui lui a dis que la manette couter 150euros.



Vraiment un week-end de folie.