Bon je vous partage ce deal (lien en description,noubliez pas le code promo) j'ai personellement acheté 30 semaines (pour l'instant) j'avais un abo qui courait jusque juin 2022 mais dans le doute que la conversion gold gamepass ultimate fonctionne encore a ce moment je me suis jeté sur ce dealet je vous confirme que ca fonctionne meme si vous etes deja abo et que c'est cumulablela preuve (jetais abo jusqu'au 08/06/2022 avant)ENJOY!30 semaines mon couté 21,54€on est sur du 35€ l'annee de gamepass ultimate

posted the 02/07/2021 at 04:28 PM by skuldleif