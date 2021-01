alors voila j'ai decidé de faire un petit tuto store etranger dans la mesure ou il m'est arrivé plusieur fois d'expliquer comment acheter dessus ca me permettra aussi de donner le lien si jamais quelqu'un se pose la question du commenttout d'abord il vous faut savoir que pour celail vous faudra d'abord vous rendre sur le site==> https://xbox-store-checker.com/fr/ ,la vous constaterez qu'il s'agit d'un site de comparaison des prix en fonction des different store,l'astuce d'acheter sur les store etranger consiste donc a profiter de monnaie plus faible que l'EURO et donc de payer ses jeux bien moins cher , je dirais entre 40% et 50% moins cher que le prix en franceBREFvousvous(en evitant le store turc et les store dont il n'est pas possible de trouver des cartes cadeau,ou que le tarif pratiqué par les revendeur est prohibitif)vousen cliquant sur(il s'agit de plusieurs sites répertorié ou vous pouvez acheter les cartes cadeau des different stores)une fois que vous avez vos codes de cartes cadeauje vous renvoie vers 2 video qui traitent du store bresilien mais c'est pareil pour les autres store a noter que vous pouvez peut etre skip le passage du rajout de la carte de credit en cliquant directement sur "avancar" puis "regastar um cartao presente" sinon vous devrez ajouter votre carte bancaire francaise et une adresse bresilienne d'un hotel par exemple comme vous le voyez dans la videoparceque le store bresilien est l'un des moins cher et MTC games propose des cartes bresiliennes en abondance et au bon prix de conversion brl=>eur,et puis ils sont fiables j'ai du acheter une quinzaine de cartes cadeau j'ai jamais eu aucun soucis contrairement a d'autre sites qui pratiquent pas forcement les taux de conversion 1 pour 1 mais y rajoute une marge parfois conséquentePS: dans "xbox deals" en haut sur==> https://xbox-store-checker.com/fr/ vous pouvez constater a quelle point le combo store etranger + promo est avantageuxles plus temeraire iront meme jusqu'a diviser par 2 le prix avec le partage de compteXBOXps2: c'est valable pour les dlc et les precommandes aussi