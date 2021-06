NintendoLife

À la fin du segment Nintendo Treehouse Advance Wars, les représentants de Nintendo of America ont confirmé que le Re-Boot inclurait du "jeu en ligne" - avec plus de détails à ce sujet bientôt.Sur la page officielle du jeu de Nintendo, il est indiqué que "Dans le mode Vs., jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter sur des dizaines de champs de bataille différents. Sélectionnez l'un des généraux présentés lors des deux campagnes et utilisez ses pouvoirs avec stratégie pour remporter la victoire ! Vous pouvez aussi personnaliser les batailles en paramétrant par exemple les fonds reçus pour chaque base alliée ou encore la présence de brouillard de guerre." et que le jeu en ligne exigera que les utilisateurs aient un abonnement Nintendo Switch Online. En plus de cela, la liste eShop indique que le jeu est joubale de 1 à 2 joueurs en ligne et de 2 à 4 joueurs via le sans fil local.PS : Le mode online n'existait pas lors de la sortie des jeux originaux sur GBA.