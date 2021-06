Microsoft

Personne n'en parle j'ai l'impression et un ami vient de m'envoyer le lien de la conférenceBon il ne faudra pas s'attendre à grand chose, c'est sur Rare, Obsidian, et Ninja Theory. On aura surement juste quelques précisions des devs sur les jeux en cour (extension Sea of Thieves, Everwild, Avowed, Grounded, The Outer World 2, Hellblade 2, Project Mara, ...) mais je doute que l'on ait de nouveaux trailers ou visuels des jeux non sortis encore !!