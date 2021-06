J'ai craqué, et j'ai décidé après mûres réflexions, de réserver la PS5. La présentation récente d’Horizon Forbidden West (qui est certes cross-gen) m'a définitivement convaincu et m'a poussé à réserver la PS5.Mais j'ai également décidé de réserver la Xbox Series X, et ce, malgré mon PC plutôt performant (RTX 3070 KFA2 / Ryzen 5 3600 / 16 Go de RAM)Donc, malgré mon PC, j'ai quand même décidé de réserver la XSX en plus de la PS5.Pourquoi, certains se demanderont ?Car j'ai toujours eu les deux consoles Playstation et Xbox dans mon salon (Xbox/PS2, Xbox 360/PS3, Xbox One/PS4) donc j'ai voulu respecter la tradition, mais de façon plus sérieuse, honnêtement, je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable que de jouer assis posé sur son canapé sur une grande et belle télé 4K à la plupart des jeux (sauf aux jeux de stratégie et de gestion qui se joue uniquement au clavier/souris selon moi) et c'est un avis purement personnel et subjectif. Certains collègues pcistes ne seront évidemment pas d'accord avec moi et je respecte l'avis de tout le monde.Même si j'ai toujours été principalement un joueur PC avant tout, je reste malgré tout, très attaché aux consoles de salon. Que j'ai adoré la Xbox 360, la PS3 et la PS4 ! Des Gen exceptionnelles à mes yeux !Donc, mon PC, ce sera pour les jeux de stratégie et de gestion que j'affectionne énormément et où je passe 90% de mon temps gaming qui se résume qu'à quelques heures par semaine, je n'ai hélas plus beaucoup de temps pour jouer.J'attends avec grande impatience AoE 4 cette année !j'ai d'ailleurs upgradé mon PC l'année dernière en grande partie pour profiter pleinement de AoE 4.La PS5, ce sera donc pour les exclues Playstation.J'attends avec impatience Kena Bridge of Spirits et Horizon Forbidden West cette année !Et la XSX, pour les exclues Xbox.J'attends avec impatience Halo Infinite cette année !ce n'est pas impossible que j'essaye Forza Horizon 5 sur le GP même si le Mexique ne m'intéresse pas trop comme destination.Mais mon PC restera ma plate-forme principale dans la mesure où je passe une majeure partie de mon temps gaming sur PC, sur des jeux de stratégie et de gestion ou sur des hack 'n' slash comme Diablo.En espérant recevoir la XSX et la PS5 le plus rapidement possible.A priori, je pourrai recevoir la XSX assez rapidement (mais aucune estimation donnée par le vendeur) mais malheureusement pour ce qui est de la PS5, ce ne sera pas avant Noël, au mieux...Que j'ai hâte de recevoir la XSX et la PS5 ! Qui viendront compléter mon duo PC / Switch actuel !