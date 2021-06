Le Major entre en contact avec une nouvelle IA appelée The Weapon, créée spécifiquement pour stopper Cortana. Celle-ci annonce que sa mission était d’attirer Cortana sur le Halo Zêta pour la capturer, avant que le Major ne la transporte à bord de l’UNSC Infinity pour qu’elle soit détruite. The Weapon aurait été effacée automatiquement une fois la mission accomplie, mais sa présence indique que la mission n’a pas été menée à bien. Le Major embarque alors The Weapon pour explorer le Halo Zêta, comprendre comment la mission d’origine a été interrompue, et pourquoi il n’en a aucun souvenir.