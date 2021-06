- Désormais les développeurs se soucient moins de la taille des données grâce à la compression matérielle intégrée.- L'intégralité de la mémoire est utilisée pour chaque niveau et les données sont extraites au fur et à mesure si besoin.- La queue de Rivet par exemple si vous zoomez dessus on passe de 500 000 à 1 million de polygones.- Switcher entre les dimensions dépendait du SSD, chaque niveau occupait tout l'espace disponible sur la RAM, la mémoire était remplie en moins d' 1 seconde et la qualité de chaque niveau était conservée telle quelle.- Sur PS5 en extrayant les données directement du disque, cela leur a permis de créer des mondes plus complexes avec beaucoup de liberté et de créativité que ce qui était possible de faire sur PS4.- Il reste encore du chemin à parcourir pour exploiter le maximum des performances du SSD.- Le ray tracing utilise la technique du checkerboard rendering.- L'optimisation du 60fps a rendu le mode 30fps encore meilleur.- Il y a des zones où le jeu peut atteindre les 120fps.- Les cinématiques utilisent les mêmes assets du jeu en in-game.- Jeu pensé dés le début pour la PS5.All Credits for @LeonR4.