Vous veniez chercher une polémique ? Et bien sachez que le jeu d'Insomniac Games est exempt de toutes fausses promesses. Mieux encore : le jeu s'est même amélioré depuis sa première présentation !On peut voir par exemple les munitions au sol, une meilleure distance d'affichage ou des ennemis plus nombreux en jeu ^^ !Nice job Insomniac Games d'avoir transformé votre vision en réalité. Normalement je pourrais enfin y jouer demain ^^ !

Who likes this ?

posted the 06/11/2021 at 02:47 AM by suzukube