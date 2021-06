- Le mode qualité de la PS5 atteint 2160p, tandis que le mode FPS tombe à 1620p. PS4 à 1080p et PS4 Pro à 1620p.- Je n'ai pas détecté de problème de framerate. Le jeu tourne à 2160p/30fps ou 1620p/60fps sans problème.- Il y a une amélioration substantielle de l'illumination globale, bien que certains points lumineux ne projettent toujours pas d'ombre sur le personnage.- Le FOG a été ajouté sur PS5.- De nombreuses textures ont été corrigées et améliorées sur PS5. Je soupçonne qu'il s'agit des textures originales, mais qu'elles ont dû être tronquées sur les versions PS4.- Les ombres ont subi de légères modifications.- Amélioration importante des temps de chargement. Nous sommes passés de 40 secondes à 2 secondes sur PS5.- Le pop-in a été considérablement réduit, ce qui donne une plus grande cohérence à l'ensemble du jeu visuel.Bonus : Pourquoi il est si difficile de trouver les puces dans la PS5 ?

posted the 06/10/2021 at 02:42 AM by suzukube