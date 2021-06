Je regardais une vidéo comparative entre la PS5 (500€ la console + dualsense) et une RTX 3090 (1549€ la carte sans le processeur ni la carte mère ou le boitier), et j'ai été très surpris du peu de différence de rendu sur les jeux montrés...Du coup, je me demandais s'il existe des jeux exploitant une RTX 3090 ? Metro Exodus Enhanced édition peut être ?À l'unanimité, reddit s'est penché sur Quake II RTX, qui serait un jeu très, très energivore, même pour une RTX 3090... Je croyais qu'on me trollait, mais non, il tourne un peu au-dessus de 30 fps sur une telle config (avec un core i9) !Bon, bref, quel jeu PC donne des tatanes sur une RTX 3090 (sans partir dans le délire Red Dead Redemption II en 8K). Juste un jeu qui me ferais me dire : Wow, j'vais me prendre une RTX 3080Ti (ouais, nan, on va pas forcer sur la 3090 non plus lol) sans me retrouver au final à jouer à Overwatch en 240 fps*** J'viens de me rappeler que le prochain Battlefield risque d'être le candidat parfait en fait. Sauf si les versions PS5 / XSX arrachent la machoire... ***