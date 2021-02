Bonsoir, j'ai pensé à mettre NieR Automata Remastered dans le titre mais l'ange dans ma tête m'a interdit de le faire.En attendant NieR Replicant j'ai voulu refaire une partie de NieR Automata, à l'époque je l'avais avec une 750 Ti, ça tombe bien car j'ai changé de carte maintenant, puisque le jeu date et que j'ai une 3070 j'ai envoyé sans compter, j'ai trouvé le jeu assez joli et j'ai eu envie de partager avec gamekyo les screenshots de mes trois « nouvelles » premières heures ainsi que les mods pour arriver à ce résultat.- De base, tous les paramètres graphiques sont à fond, mais ça ne change presque rien dans ce jeu.- Ultra HD et 60fps (carte bridée à 61fps, écran 60Hz donc pas besoin de plus). FAR mod : un genre de patch non-officiel mais qui permet aussi d'injecter des textures (basé surReShade), ça permet de lire les cinématiques en 60fps ou plus par exemple. Texture Pack V0.75 : pack de textures qui upscale la plupart des textures du jeu, ça ajoute beaucoup de cohérence car certaines sont vraiment en retard. NA Partial LOD Fix : si j'ai bien compris, ça fait en sorte de conserver les détails même si ils sont loin, il y a plus cet effet apparition / disparition des détails lointain ou qui s'approche.J'y retourne.