L'ombre du Mordor, acclamé des joueurs et de la presse, fut un jeu crossgen (et je n'en étais pas au courant). Conkerax a essayé le jeu dans sa version PS3, et il en est ressorti... Bouleversé.Comme quoi, avant Cyberpunk 2077, il y avait déjà eu des cas de downgrade un peu trop aggressif sur Old Gen