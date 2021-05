Bonjour à tous !Alors, avec toutes ces rumeurs de nouveaux FF, et de DQXII peut-être présenté demain, vous les sentez comment vous ces rumeurs ? Valables ?J'en ai fais une petite vidéo pour résumer ce qu'on sait de ce "nouveau" FF, et de ce qu'on peut attendre du 35ème anniversaire de DQ demain !Hâte de voir tout ça ?La Team Ninja aux commandes d'un FF spin-off, autre que Dissidia, ça vous fait vibrer ?Et le côté "Souls-like" ?Quant à DQXII, grosse attente/un peu/pas du tout ?Bref, vous êtes dans la HYPE ou pas là ?!