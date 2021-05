[Attention, c'est un simple avis préliminaire avec quelques heures de jeu au compteur]Hello ! Suite à un contact avec l'éditeur, j'ai la joie de pouvoir goûter un peu à ce Wonder Boy: Asha in Monster World ! Publié par STUDIOARTDINK, le jeu sera vendu 39,99 € en version physique, 34,99 € en version dématérialisé, sachant que la version physique du jeu incluera le jeu Monster World IV ! Le jeu sortira dans 6 petits jours sur Nintendo Switch et PS4, et il faudra attendre 29 juin 2021 pour la version PC.Que dire du jeu ? Hé bien il s'agit d'un remake de Monster World IV, qui était sorti en 1994 pour rappel ! Contrairement à Monster Boy, qui lui a choisi d'avoir des graphismes en 2D dans son remake, Wonder Boy: Asha in Monster World a droit a des graphismes entièrement en 3D ! Pas de réel changement au niveau de l'histoire : Accompagné de Pepelogoo, Asha devra libérer les quatre esprits enfermés aux quatre coins du monde par les forces du mal...Bien que le jeu soit en 3D, le gameplay est 100% en 2D, et m'a rappelé, pour ma part, Zelda 2. La "flèche vers le bas" vous permettant d'utiliser votre bouclier, un coup pour l'épée, un bouton pour sauter et un dernier pour l'attaque spéciale ^^ !Bémols : quelques coquilles de traduction (je ne dispose pas de la mise à jour day one), un jeu qui me semble assez court (je pense qu'on peut le terminer en quelques heures, j'estime 4 ou 5 heures, comme à l'époque quoi), et les premiers boss que j'ai rencontrés sont plutôt... Basiques en termes de mouvements ^^' ! Par contre, le jeu a un gros charme rétro opère à 200% !Précision : Le jeu me semble tourner en 1080p / 30 fps sur Switch, il faudra attendre des retours sur la version PS4 pour les plus exigeants d'entre vous.