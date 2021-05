Divers

Et vous qu'en avez-vous pensé ?

Personnellement je suis assez mitigé! (Déjà pour commencer je n'ai pas énormément joué à ce genre de jeux dans ma vie de joueur mais petit à petit j'essaye de m'ouvrir à tous les horizons)! Je pense que la démo ne permet pas de prendre conscience du potentiel du jeu ou du moins ne le met pas en valeur comme il se doit! Je sens qu'il y a un potentiel que l'on ne peut remarquer que dans le jeu complet! En bref la démo en l'état ne fait pas trop bander... Les choix sont très restreints (j'aurais aimé avoir plus de choix)! Je me suis sentit beaucoup trop guidé par le scénario sans que je puisse véritablement poser mes envies mais je me dis que c'est assez normal vu que la démo ne se résume qu'au prologue du jeu!