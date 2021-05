Cette console est pour vous !Un puissant PC Gaming de la taille d'une Nintendo Switch, vous permettant dès aujourd'hui de jouer à des jeux comme Hollow Knight, The Witcher 3, et j'en passe, sur un écran en 2.5K 60 hz pour le plaisir de vos yeuxEt en bonus : vous pourrez même faire vos montages vidéos, jouer à la Nintendo Gamecube ou écouter vos meilleurs mp3... La crème de la crème, non ?i7 1165Iris Xe16 Gb DDR4512 Gb NVMEBonus pour ceux qui veulent VRAIMENT une Nintendo Switch, vous pouvez également "PIMP MY SWITCH" :Spoiler : c'est nul.