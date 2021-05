Jeu Fini

Petit préambule, je n'ai fait que le remake de Resident Evil premier du nom, RE5 et RE6 (oui je suis pas un vrai), mais je connais quand meme un peu les autres opus (vu des walkthrough du 2, 4 ,7 ect..) et l'ambiance de ce 8eme episode canonique m'a donné envie, alors j'ai tenté le coup.- L'ambiance- Le 60fps sur Next-Gen- Gameplay sympa- La structure/Level design- Quelques moments qui sortent du lot- Bonne VF- Un dernier tier que n'aurait pas renier RE6- Un scenario " ta gueule c'est magique "- Une legere sensation de patchwork dans les idées- Fait pas trop peur- Quelqu'un m'explique la jaquette ?J'ai adoré mes premieres heures sur RE8. Le gameplay top, l'ambiance gothique, le coté village qui s'ouvre a divers endroit pour t’emmener dans d'autres zones, quelques moments vraiment reussi (notamment le manoir qui sort complétement du lot) et pas mal de ptites zones annexes ici et là meme si ça reste assez timide au final. C'etait cool, globalement maitrisé malgres une sensation de patchwork et j'ai eu du mal a décrocher...... Mais le dernier tier du jeu est venu gâcher la fete. La derniere zone est d'une nullité sans nom qui rappellera les heures les plus sombres de RE6 (et de FF15, vous savez de quoi je parle). C'est chiant, pas intéressant, pas agréable a parcourir et ça fini sur le boss le plus WTF du jeu (mais un mauvais WTF). Il se sont vraiment dit que c'etait une bonne idée ? Et je ne parlerais pas de ce qui se passe ensuite, et ça jusqu'au combat final qui est simplement osef meme si le boss de fin a une certaine classe.Alors que le scenario du 7 etait pour ma part vraiment intéressant, celui du 8 n'a aucun sens. On sent qu'ils ont eu des idées et qu'ils ont collé ça au pif pour tenter de faire tenir le tout, mais rien ne fonctionne vraiment. Et cette sensation se ressent aussi dans certaines idées de gamedesign.