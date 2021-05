Petit à petit, on y arrive au photoréalisme dans les jeux vidéo ! Et si l'on pouvait penser que cet avènement surviendrait avec l'augmentation de polygones ou de résolution, voilà que Intel ISL nous démontre que l'IA peut être utilisée pour augmenter le réalisme de nos jeux, surtout en termes de fidélité des couleurs par exemple !À voir ce que cela donnerait sur d'autres jeux (qui a dit Red Dead Redemption 2 ?), mais j'en connais qui vont se réjouir de cette nouvelle !

posted the 05/13/2021 at 05:15 PM by suzukube