Petite curiosité (peut être mal placé) de ma part, je suppose que vous avez vu les actualités liées au procès actuel, mais qui soutenez-vous ? Ou qui pensez-vous à raison dans cette affaire (et mettez de côté l'argument "j'déteste Fortnite donc Apple") ?Commentezpour Epic Games.pour Apple.

posted the 05/04/2021 at 07:37 PM by suzukube