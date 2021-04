Et...Je ne sais pas quoi dire.Vraiment.J'ai l'impression de voir le jeu voler en éclat...Et je ne suis même pas sûr qu'Overwatch 2 arrivera à recoller les morceaux...Bref, Keff Japlan quitte Blizzard après 19 ans à son actif dans la boite, il était le Game Director du jeu, et le nouvel arrivant s'appelle Aaron Keller.Bon, sur ce, j'vais aller râler en live pour récupérer le skin de Mercy en jouant à ces PUTAIN D'ARCHIVES QUE JE DETESTE.

posted the 04/20/2021 at 07:33 PM by suzukube