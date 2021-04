[Nintendo Switch System Update]12.0.0 adds this internal setting:“4kdp_preferred_over_usb30”I’m NOT SAYING that this is “Prefer 4K DisplayPort over USB 3.0”.But, if it is, it makes sense. The Switch uses DP for video output, and 4K output is rumoured for the new model.Frandoid a fait un article sur le sujet : https://www.frandroid.com/marques/nintendo/901033_nintendo-switch-pro-un-dock-4k-mentionne-dans-le-dernier-firmware Peut-être que nous en saurons plus lors du prochain E3 qui se tiendra en ligne cette année ?