Mr. (Hiroshi) Yamauchi has said that ‘there is no relation between how fun a game is and how good the hardware is’.

M. (Hiroshi) Yamauchi a déclaré qu'il n'y a aucun rapport entre le fun procuré par un jeu et la qualité du matériel sur lequel il tourne".

Dans une interview récente du Nikkei, on y apprend queCe qui donne en français traduit viteuf :Devra-t-on donc s'attendre à des chutes de framerate à 15 fps dans Pokémon Breath of the Wild ?Sera-t-on condamnés à jouer à Fortnite en 360p / 30 fps pour le reste des jours de la Nintendo Switch Lite ?Seul l'avenir nous le dira.Interview complète à cette adresse : https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/00119/00107/