Et en rupture de stock.Zelda : Skyward Sword HD se hisse au sommet des best-sellers d'Amazon, se trouve en rupture de stockLe jeu est actuellement classé comme le numéro 1 des meilleures ventes sur Amazon USA et il figure également dans le Top 5 des meilleures ventes sur Amazon UK. Le jeu est en rupture de stock et Amazon travaille donc d'arrache-pied pour le remettre en stock rapidement. La date de sortie étant fixée au mois de juillet, il semble qu'Amazon ait déjà vendu la plupart des précommandes qui lui avaient été attribuées.https://twistedvoxel.com/zelda-skyward-sword-hd-amazon-best-sellers-stock/Vous savez ce que ça veut dire ?The Wind Waker HD : 60€A Link to the past HD : 60€Twilight Princess HD : 60€