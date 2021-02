Aie aie aie, une finale avant l'heure.Zelda BOTW vs The witcher 3Perso ce sera Zelda pour ma part, bien the the witcher 3 soit bon (moins bien que le 2) Zelda lui a donner une bonne leçon d'open world interactif.Pour info les gagnant de la manche précédente sont Nier automata et Bloodborne !