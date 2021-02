J'suis vert, l'espèce de monstre énorme avec 5 millions de points de vies... Je pensais qu'il était intuable mais en fait on peut le tuer en 1 coup, c'est honteux, j'ai passé 1/2 heure à essayer de comprendre ce que je faisais mal T_T !Y'en a encore qui jouent à ce jeu mal-aimé ? Il tourne en 4K 60 fps sur PS5 avec le mode LITE

posted the 02/11/2021 at 08:51 PM by suzukube