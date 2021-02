20th Century Fox

C'est toujours triste de voir un studio fermer. Depuis le rachat de lapar la firme de la souris au grandes oreilles,possède les licencesou encoreLe studio d'animationn'a plus fait de grosses recettes sur ses films en dehors de ceux de la série "L'âge de glace" mais dont la qualité n'a fait que décroitre avec le temps.Une série d'animation sur le personnage oubliable Buck, apparu pour la première fois dans l'âge de glace 3, est prévue sur Disney+ pour 2022 mais BlueSky ne sera pas derrière le projet.Le plus triste dans l'histoire, c'est que le site Deadline n'a pas eu vent de plans concernant la relocalisation du personnel de BlueSky dans les autres studios de Disney. Les projets en cours chez BlueSky n'ont donc visiblement pas convaincu Disney. Le Studio fermera en Janvier 2022 et le film d'animationqui était en cours de production chez BlueSky est donc définitivement annulé.